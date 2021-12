SBI TOP na Ljubljanski borzi pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 28. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,93 odstotka in se ustalil pri 1268,94 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,98 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami, ki so se okrepile za 0,84 odstotka. V prvi kotaciji so pridobile vse delnice, največ med njimi delnice Luke Koper (+1,64 odstotka).