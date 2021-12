Kranj, 28. decembra - V Kranju je danes dopoldne zagorelo na večjem poslovnem objektu. Po navedbah policije je zagorelo pod ostrešjem s paneli za sončno energijo in vodniki sončne elektrarne. Gasilci so s hitrim posredovanjem preprečili širjenje požara in ga pogasili. Nastalo je za okoli 50.000 evrov škode. Poškodovan ni bil nihče, tuja krivda je izključena.