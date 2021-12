Občasno zaporo ceste Bovec-Predel podaljšali do konca februarja

Bovec, 28. decembra - Na državni cesti Bovec-Predel bo občasna popolna zapora zaradi sanacije brežin trajala predvidoma do 28. februarja. Po prvotnih načrtih bi morala zapora trajati do 23. decembra, a so jo podaljšali, ker izvajalec ni mogel izvesti vseh predvidenih zaščitnih ukrepov, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.