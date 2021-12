Prenovljeni Trg MDB v Ljubljani odslej namenjen le pešcem in kolesarjem

Ljubljana, 28. decembra - Ljubljanska občina končuje prenovo Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB), v okviru katere so med drugim uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili nova drevesa in namestili urbano opremo. Zaradi nevestnih voznikov, ki so po navedbah občine uničili nove površine, bo območje odslej namenjeno le pešcem in kolesarjem.