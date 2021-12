Nagrada Opus Histriae Nataši Nefat

Koper, 28. decembra - Nagrado Opus Histriae za najboljše delo na področju istrske zgodovine, umetnosti ali kulture za leto 2020 je prejela umetnostna zgodovinarka in arheologinja Nataša Nefat iz Pulja. Priznanje Summa Histriae za življenjsko delo na področju humanistike pa so podelili zgodovinarju Miroslavu Bertoši, so sporočili iz Humanističnega društva Histria.