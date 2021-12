24-letnik v Pomurju z divjo vožnjo ogrožal sebe in druge

Murska Sobota, 28. decembra - V nedeljo popoldne so policisti na območju Murske Sobote obravnavali 24-letnega voznika, ki je s svojo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, s tujimi registrskimi tablicami in pod vplivom prepovedanih drog. Policisti so ga obvladali šele z uporabo stingerja in prisilnih sredstev.