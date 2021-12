Koper, 28. decembra - Policisti so sinoči okoli pol enajstih posredovali v pretepu na Piranski cesti. Na kraju so identificirali štiri osebe, eno so zaradi poškodb odpeljali v izolsko bolnišnico. Policisti so dvema moškima odredili pridržanje, ker nista upoštevala ukaza, naj se umirita.