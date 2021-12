Na Danskem prenovljen muzej pravljičarja Hansa Christiana Andersena

Ljubljana, 29. decembra - V danskem mestu Odense, rojstnem kraju Hansa Christiana Andersena, so po sedmih letih prenove ponovno odprl muzej, posvečen danskemu pravljičarju. V prenovljenem muzeju obiskovalec vstopi v Andersenove domišljijske svetove, ki so navdihnili mnoge balete, pesmi, knjige in Disneyjeve filme.