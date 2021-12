WHO: Cilj 40-odstotne svetovne precepljenosti ne bo dosežen

Ženeva, 28. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo zgrešila svoj cilj, da bi do konca leta proti covidu-19 precepili 40 odstotkov prebivalstva v vsaki državi. Zaostanek je še posebej velik v Afriki. WHO krivdo pripisuje kopičenju cepiv v razvitih državah, kjer že cepijo s poživitvenimi odmerki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.