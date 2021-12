Ljubljanska borza v znamenju rasti tečajev delnic

Ljubljana, 28. decembra - Ljubljanska borza v uvodnem delu trgovanja beleži rast. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v primerjavi s ponedeljkom do 11.30 pridobil 0,80 odstotka. Draži se večina delnic v indeksu, največjo rast beležijo delnice Cinkarne, Luke Koper in Petrola. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice.