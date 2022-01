Med uspehi predsedovanja EU napredek pri direktivi o minimalni plači

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 1. januarja - Vlada kot enega od uspehov slovenskega predsedovanja EU šteje tudi uskladitev stališča Sveta EU glede direktive o minimalni plači, katere namen je zagotoviti ustrezne delovne in življenjske pogoje ter oblikovati pravična in odporna gospodarstva in družbe. Predlog ne spreminja sistema v Sloveniji, socialni partnerji pa so z njim zadovoljni.