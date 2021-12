Mineva 40 let od smrti hrvaškega literata Miroslava Krleže

Ljubljana, 29. decembra - Mineva 40 let od smrti Miroslava Krleže, hrvaškega velikana leposlovja, kulture in humanistike. Z obsežnim opusom, v katerem je cikel dram in novel posvetil vzponu in padcu zagrebške meščanske dinastije Glembajevih, velja za enega največjih hrvaških književnikov 20. stoletja.