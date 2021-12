Občina Novo mesto in Revoz v ureditev premoženjskih razmerij

Novo mesto, 28. decembra - Mestna občina Novo mesto in podjetje Revoz sta nedavno podpisala sporazum, ki obsega menjave in prodaje zemljišč ter dodelitev stavbne pravice. S tem smo uredili medsebojne premoženjske zadeve, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj javne infrastrukture in gospodarske dejavnosti v občini, so danes sporočili z občine.