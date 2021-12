Iličić podprl dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo

Kranj, 28. decembra - Slovenski nogometni reprezentant in član italijanskega prvoligaša iz Bergama Atalante Josip Iličić je skupaj s prijatelji iz mladosti, s katerimi je odraščal na Planini v Kranju, podprl dobrodelni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo in se tako spomnil družin in posameznikov, ki so se znašli v stiski.