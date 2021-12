Evropske borze začele z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 28. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnji dan začeli z rastjo in tako nadaljevali pozitivni trend, ki so ga v ponedeljek zastavili vlagatelji na newyorškem Wall Streetu. Vlagatelji so namreč prepričani, da različica koronavirusa omikron ne bo ogrozila okrevanja svetovnega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.