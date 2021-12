Vreme: oblačno

Ljubljana, 28. decembra - Vreme bo pretežno oblačno, na jugu Slovenije bodo še manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V noči na sredo bo za krajši čas deževalo, več padavin bo na severovzhodu. Do jutra bo dež povsod ponehal. Po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije, ter Primorske bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V sredo se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Po nekaterih nižinah se bo še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija.

Obei: V noči na četrtek lahko na severu Slovenije prehodno rahlo dežuje. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. V petek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Predvsem v višjih legah bo za ta čas zelo toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope ter severnim in osrednjim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Oslabljene vremenske motnje se z zahodnimi vetrovi pomikajo prek naših krajev. Od zahoda priteka k nam vlažen in v višinah postopno bolj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, dopoldne je v Kvarnerju še možna kakšna kaplja dežja. Vmesna sončna obdobja bodo najverjetnejša v krajih severno in zahodno od nas.

V sredo bo sprva pretežno oblačno, v krajih južno od nas bo prehodno deževalo. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo, v krajih severno in vzhodno od nas se bodo pojavljale plohe.

Biovreme: Od torka do srede zjutraj bo vpliv vremena na počutje zmeren, pojavlja se lahko utrujenost ter motnje v spanju. V sredo čez dan bo vremenski vpliv slabel.