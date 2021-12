Dallas na krilih Porzingisa odpravil Portland

Portland, 28. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še šestnajsto zmago. V noči na torek so v gosteh za 15 točk, s 132:117, premagali Portland Trail Blazers. Ob odsotnosti Luke Dončića je bil najboljši posameznik Dallasa Kristaps Porzingis s 34 točkami in devetimi skoki, kar je najboljši točkovni izkupiček Latvijca v tej sezoni.