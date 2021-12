Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 z rekordom

New York, 27. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeks S&P 500 pa je v ponedeljek še drugič zapored dosegel rekordno vrednost, saj so bili vlagatelji na finančnih trgih optimistični, da bo vpliv širjenja različice koronavirusa omikron manjši, kot se je sprva predvidevalo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.