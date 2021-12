Ob prelomu leta: Afganistan po 20 letih spet v rokah talibanov

pripravil Mihael Šuštaršič

Kabul, 29. decembra - Zgodovina v Afganistanu se je sredi avgusta precej presenetljivo zelo hitro vrnila za 20 let nazaj v preteklost. Ob odhajanju mednarodnih sil so se po bliskovitem vojnem pohodu na oblast vrnili talibani, ki so bili pregnani po terorističnih napadih v ZDA leta 2001. Šok nad hitrim razpadom vsega, kar je Zahod gradil dve desetletji, je bil popoln.