Sindikat Pergam napovedal ustavno presojo zvišanja zdravniških plač

Ljubljana, 27. decembra - V Pergamu so po potrditvi novega protikoronskega zakona napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo dela zakona, ki zvišuje plače zdravnikom. Ob tem so izrazili zgroženost nad nadaljevanjem prakse sprejemanja zakonodaje brez sodelovanja javnosti in brez socialnega dialoga, na način, ko država z enim zakonom nepregledno spreminja pravni red.