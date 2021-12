Še en šibek potresni sunek v bližini Ljutomera

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljutomera in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Gre za že drugo današnje tresenje tal na območju Prlekije, saj so le rahlo močnejši sunek, magnitude 1,9, na območju Ljutomera zaznali že malo pred 13. uro. Tla so se na tem območju tresla tudi v soboto in nedeljo.