Po Evropi s širjenjem omikrona novi rekordni porasti okužb

Koebenhavn/Rim/Pariz/Madrid, 27. decembra - Z Danske, Islandije in Grčije danes poročajo o rekordnih dnevnih porastih novih okužb z novim koronavirusom. Tako na Danskem kot na Islandiji so pred prihodom različice omikron beležili ene najnižjih incidenc v Evropi, zdaj pa so se razmere povsem spremenile.