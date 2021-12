Blokada smučarskih kart brez datuma na Rogli in Pohorju

Zreče, 27. decembra - Vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske karte brez datuma za smučišče Rogla, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine, bodo od torka začasno blokirane, je smučišče objavilo na Facebooku. Do blokade terminskih kart je zaradi opozoril inšpekcijskega nadzora že prej prišlo na Mariborskem Pohorju in Arehu.