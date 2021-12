Vreme: Ponoči in zjutraj bo oblačno

V torek bo pretežno oblačno, a povečini brez padavin. Nekaj jasnine je lahko na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo in v sredo zjutraj je prehodno možen dež. V sredo čez dan se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije, ter Primorske pa bo lahko vztrajala megla ali nizka oblačnost. V četrtek kaže na zmerno do pretežno oblačno in povečini suho vreme. Na vzhodu lahko zjutraj pade kakšna kaplja dežja.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope ter nad severnim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. V višinah priteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in zjutraj bo oblačno. Predvsem na območju Istre in Kvarnerja je možen občasen dež. V torek bo pretežno oblačno in suho, ponekod se prehodno lahko pokaže sonce.