Na varen pristan v Italiji čaka skoraj tisoč migrantov

Rim, 27. decembra - Skoraj tisoč migrantov, ki sta jih na morju rešili ladji Zdravnikov brez meja in nemške humanitarne organizacije Sea-Watch, pred obalo na jugu Italije čaka na dovoljenje za t. i. varen pristanek v katerem od italijanskih pristanišč. Med njimi so številni otroci in mladoletniki, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.