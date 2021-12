Aktivnosti na snegu - ker je zimsko spanje za medvede

Ljubljana, 29. decembra - Slovenija pozimi k aktivnostim na svežem zraku vabi najrazličnejše generacije. Sankanje pritegne družine, tek na smučeh v večini starejše od 40 let, turna smuka pa mlajše in srednje generacije, pravijo v združenju Slovenia Outdoor. Aktivnosti na zraku so v luči covida-19 med najvarnejšimi, pravijo in dodajajo: zimsko spanje prepuščamo medvedom.