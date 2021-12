Ustavno sodišče zavrglo zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti omejitve pravic zdravstvenih delavcev

Ljubljana, 27. decembra - Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam za oceno ustavnosti dela zakona o nalezljivih boleznih ter odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstva med epidemijo, ki se nanaša na pravico do koriščenja letnega dopusta in presežka ur ter na pravico do stavke zdravstvenih delavcev.