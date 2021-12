Najmlajši v Ljubljani se bodo lahko srečali z dedkom Mrazom, za novo leto le ognjemet

Ljubljana, 27. decembra - Najmlajši v Ljubljani se bodo lahko od danes do četrtka srečali z dedkom Mrazom. Od 17. do 18. ure se bo namreč vozil po mestu, pozdravljal mimoidoče in delil bonbone. Silvestrovanja na prostem v Ljubljani tudi letos odpadejo, bo pa nebo nad Ljubljano ob polnoči razsvetlil ekološki ognjemet z grajskega griča, so sporočili iz Turizma Ljubljana.