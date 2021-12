Sledilnik s spletno aplikacijo o dostopnosti družinskih zdravnikov

Ljubljana, 27. decembra - V Znanstvenem društvu Sledilnik, znanem po orodju za spremljanje epidemije covida-19, so pripravili novo spletno aplikacijo zdravniki.sledilnik.org. V aplikaciji so zbrani podatki o dostopnosti družinskih zdravnikov po Sloveniji s ciljem zavarovancem olajšati izbiro družinskega zdravnika in opozoriti na nekatere pomanjkljivosti.