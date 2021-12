DS v sredo o vetu na zakon o organiziranosti šolstva

Ljubljana, 27. decembra - Državni svetniki bodo v sredo na izredni seji odločali o predlogu odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Po mnenju predlagatelja veta, interesne skupine delojemalcev, omenjene spremembe zmanjšujejo vlogo stroke in povečujejo vpliv politike.