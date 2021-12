Nekdanja finančna direktorica Vesna Lavrič dobila tožbo proti celjski bolnišnici

Celje, 27. decembra - Nekdanja finančna direktorica Splošne bolnišnice Celje Vesna Lavrič je dobila tožbo proti bolnišnici, ker so jo tudi po oceni sodišča nezakonito odpustili, na spletu pišeta Delo in Večer. Lavričevo so odpustili zaradi očitkov, da je kot članica razpisne komisije privilegirala enega od ponudnikov in mu izdajala zaupne informacije iz komisije.