Kapitan ladje zaradi lanskega izlitja goriva ob obali Mauritiusa v zapor

Port Louis, 27. decembra - Na Mauritiusu so danes na 20 mesecev zapora obsodili kapitana tankerja, ki je julija lani nasedel v bližini obale Mauritiusa, pri tem pa je prišlo do velikega onesnaženja morja z gorivom. Enako zaporno kazen je prejel tudi kapitanov namestnik. Obsodili so ju ogrožanja varne plovbe.