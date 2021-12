Zagorje ob Savi, 27. decembra - Pogrešajo 41-letnega Benjamina Dolarja iz Zagorja ob Savi. Je srednje postave, visok okoli 175 centimetrov, svetle polti, rjave oči in lase, na obrazu pod očmi ima pege. Oblečen je bil v sivo-zeleno jakno, črne hlače z dvema belima črtama in športne copate. Gre za osebo, potrebno pomoči, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.