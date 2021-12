Umrla odvetnica, ki je zaslužna za pravico do splava v ZDA

Washington, 27. decembra - V 76. letu starosti je v nedeljo umrla ameriška odvetnica Sarah Weddington, ki je leta 1973 v sodnem primeru Roe proti Wadeu uspešno zagovarjala pravico do splava, je sporočila ena od njenih nekdanjih študentk. Na to sodbo se v ZDA še danes sklicujejo pri sodnih odločitvah v povezavi s pravico do splava.