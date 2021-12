Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 27. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad gozdno mejo zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Nevarnejša so mesta z napihanim snegom na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo. Na vetru izpostavljenih legah je nevarnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V senčnih legah so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo tam, kjer je snega manj.

Snežna odeja je ob ohladitvi pomrznila in se stabilizirala. Večinoma je trda ali skorjasta, mehkejše podlage skoraj ni več niti v senčnih zatišnih legah. Tudi na območjih z napihanim snegom se je sneg nekoliko povezal. Na vetru izpostavljenih legah je ponekod sneg spihan do kopne podlage, ponekod je zaradi tega tudi nevarnost zdrsa.

Danes bo prevladovalo oblačno in marsikje megleno vreme. Nekaj možnosti za prehodne razjasnitve bo v visokogorju. Temperatura bo večinoma pod ničlo. Pihal bo šibak jugozahodnik, ki se bo popoldne malce okrepil. V torek bo v sredogorju pretežno oblačno in ponekod megleno. Višje megle ne bo, bo pa nekaj oblačnosti nad vrhovi. Pihal bo večinoma šibak jugozahodnik. Segrelo se bo, ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1900 metrov. V sredo bo sprva delno jasno, čez dan pa bo občasno kar precej goste, predvsem koprenaste oblačnosti. Baza oblakov bo nad vrhovi. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. Ničta izoterma bo nad 2000 metrov nadmorske višine. V drugi polovici tedna se bo nadaljevalo suho vreme. Vse topleje bo.

Snežna odeja se bo zaradi postopne otoplitve zmehčala ter sesedala in nižje tudi talila. Ker sprva odjuga ne bo izrazita, se snežna odeja ne bo izraziteje labilizirala. Nekoliko se bo povečala možnost, da ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite kakšen kložasti plaz na strmejših pobočjih, lahko se sproži tudi še kakšen talni plaz mokrega snega s strmih travnatih pobočij. Plazovna nevarnost bo do vključno srede ostala zmerna, druge stopnje, nekoliko se bo povečala le v sredogorju.