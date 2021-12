Vreme: oblačno

Ljubljana, 27. decembra - Vremo bo povečini oblačno, le v zahodni Sloveniji se bo prehodno delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo povsod pooblačilo, v južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, a povečini brez padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bodo možne rahle padavine. V sredo čez dan bo se bo ponekod delno razjasnilo. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho vreme.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope ter nad severnim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. V višinah priteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, le ponekod v krajih zahodno od nas in na območju Alp se bo prehodno delno zjasnilo. Burja ob Jadranu bo ponehala. V torek bo oblačno, predvsem na severu Hrvaške in v Kvarnerju bo zjutraj in dopoldne rahlo deževalo.

Biovreme: V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.