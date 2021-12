Šibek potresni sunek v bližini Logatca

Ljubljana, 27. decembra - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek ob 6.03 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 33 kilometrov jugozahodno od Ljubljane v bližini Logatca. Potres so čutili posamezni prebivalci Logatca, Postojne, Idrije, Vrhnike in okoliških krajev.