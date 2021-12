Za vstop na Češko potreben test PCR, razen za cepljene s poživitvenim odmerkom

Praga, 27. decembra - Na Češkem so danes zaostrili pravila za vstop v državo. Državljani članic EU, tudi cepljeni in prebolevniki, za vstop potrebujejo test PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, ter osebe, mlajše od 12 let.