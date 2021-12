V Manchestru toča golov na dan obdarovanja

London, 26. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so v 19. krogu angleškega prvenstva premagali Leicester s 6:3. Branilec naslova in trenutno vodilna ekipa na Otoku ima po nepolnem krogu šest točk več od Chelseaja in Liverpoola, slednji je zaradi številnih okužb igralcev Leedsa moral odpovedati današnji načrtovani obračun na Anfieldu.