Gasilci in potapljači v Ljutomeru opravili vajo orientacijskega potapljanja

Ljutomer, 26. decembra - Gasilski potapljači Radgone (GAPORA) in Podvodna reševalna služba Slovenske potapljaške zveze sta danes na gramoznici Babinci v občini Ljutomer pripravila tradicionalni, 24. potop na Štefanovo. Gasilski potapljači so opravili vajo orientacijskega potapljanja, dviga bremen z baloni in urjenja vožnje s čolni. Pri tem so preizkusili različne čolne.