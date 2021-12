Vreme: Zvečer in ponoči bodo na jugu rahle padavine, deloma kot sneg

Ljubljana, 26. decembra - Oblačno bo. Zvečer bodo južne kraje spet zajele rahle padavine, ponoči bo predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.