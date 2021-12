Številni voditelji ob smrti Tutuja poudarili njegovo veličino v boju proti apartheidu

London/Pariz/Bruselj, 26. decembra - Številni tuji voditelji so se poklonili pokojnemu južnoafriškemu nadškofu in Nobelovemu nagrajencu Desmondu Tutuju, ki je umrl danes star 90 let. Spomnili so se ga kot velikega borca proti apartheidu, pa tudi kot izjemnega človeka, moralno instanco, ki ga je krasil tudi izjemen smisel za humor.