Pisateljska vila na Tomšičevi: od zadimljenega pohištva do osvetljenih sani

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 6. januarja - V zbirki Umetnine v žepu, ki jo izdaja Založba ZRC, je nedavno izšla knjižica Pisateljska vila na Tomšičevi v Ljubljani Barbare Vodopivec. Avtorica bralstvu poljudnoznanstveno približa burno zgodovino vile in njenih prebivalcev, ki dobro odslikavajo tudi čas, v katerem so se in se nahajajo.