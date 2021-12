Shapovalov pozitiven na koronavirus

Sydney, 26. decembra - Kanadski teniški igralec Denis Shapovalov je prek družbenih omrežij sporočil, da je bil ob prihodu v Sydney, kjer naj bi od 1. do 9. januarja nastopal na pokalu ATP, pozitiven na novi koronavirus. Kot je dejal 14. igralec sveta, so njegovi bolezenski simptomi blagi, na igrišča pa se bo vrnil takoj, ko bo to mogoče.