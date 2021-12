Mineva leto dni od začetka cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 26. decembra - V ponedeljek bo minilo eno leto, odkar se je v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu-19. Ob omejenih količinah so bili sprva do njega upravičeni le stanovalci domov za starejše in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Cepiva so danes dostopna vsakomur, za prvi odmerek pa se je doslej odločilo 59 odstotkov prebivalcev.