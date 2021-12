Vranješevi bojevniki začenjajo misijo EP 2022

Zreče, 26. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo danes zbrala v Zrečah in opravila prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Na prvem delu priprav bodo zavoljo klubskih obveznosti v Nemčiji manjkali Urban Lesjak, Urh Kastelic in Miha Zarabec.