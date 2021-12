Vreme: Popoldne na severovzhodu delno jasno, drugod oblačno

Ljubljana, 25. decembra - Popoldne bo na severovzhodu delno jasno. Drugod bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 7 do 14 stopinj Celzija, hladneje bo predvsem na Gorenjskem in Koroškem, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije, le na severu bo ostalo povečini suho. Meja sneženja se bo proti jutru ponekod v vzhodni polovici Slovenije spustila do nižin. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo padavine od juga znova zajele večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo snežilo. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na vzhodu. Predvsem v zahodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala.

V torek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z izrazito vremensko fronto, ki preko vzhodne in srednje Evrope sega do Alp. Z zahodnikom k nam še naprej priteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, predvsem v krajih južno od nas bo občasno deževalo. V nedeljo bo oblačno, v krajih južno od nas bo popoldne znova pričelo deževati.