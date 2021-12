V Ukrajini poročajo o več kot 200 kršitvah prekinitve ognja

Kijev, 25. decembra - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki spremlja konflikt med ukrajinskimi vladnimi silami in separatisti na vzhodu Ukrajine, je na območjih Donecka in Luganska v enem dnevu zabeležila več kot 200 kršitev prekinitve ognja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.