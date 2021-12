Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 12.)

Ljubljana, 24. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 med božično-novoletnimi prazniki ter o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje dela zakona o organiziranosti in delu v policiji.