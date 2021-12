Ponarejeno potrdilo o cepljenju proti koronavirusu v New Yorku po novem prinaša zaporno kazen

New York, 25. decembra - Ponarejanje potrdil o cepljenju proti koronavirusu po novem kršiteljem v ameriški zvezni državi New York prinaša poleg finančne tudi zaporno kazen. Državni kongres je namreč sprejel zakon, po katerem je ponarejanje potrdil kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora.